Designer kommt aus Baden-Württemberg Herzogin Kate ist eine echte Mode-Diplomatin

Von (ili/spot) 21. Juli 2017 - 08:17 Uhr

Gute Laune vor dem Veranstaltungsort "Clärchens Ballhaus" in Berlin: Prinz William und Herzogin Kate Foto: imago/i Images

Das ist Fashion-Diplomatie auf höchster Stufe: Zum Dinner mit Berliner Künstlern erschien Herzogin Kate im Sommerkleid eines gebürtigen Baden-Württembergers.

Zurück in der Hauptstadt Berlin trafen sich Prinz William (35) und seine Ehefrau, Herzogin Kate (35), bei einem Empfang ab 20:30 Uhr mit Künstlern in "Clärchens Ballhaus", einem der letzten alten Ballsäle der Stadt. Für diesen Anlass wählte die Stil-Ikone ein ärmelloses, dreiviertellanges, schmal geschnittenes Plissee-Sommerkleid in gedeckten Farben mit Vogelprint.

Noch aufregender allerdings ist die Tatsache, dass das Kleidungsstück aus der Kreativwerkstatt eines deutschen Designers stammt - die kleine Einschränkung: der gebürtige Baden-Württemberger Markus Lupfer (*1971) lebt in London. Dort gründete er sein Label auch im Jahr 1998.

Zu dem Kleid kombinierte die sonst eher klassisch-elegante Kate übrigens ungewöhnlich viele Accessoires: goldumfasste Ohrhänger, einen breiten silbernen Gürtel in Lochoptik, ein dreireihiges Perlenarmband, ihren großen Verlobungsring und eine silberne Clutch mit Reißverschluss. Dank der beigefarbenen Stiletto-Sandalen wuchs die 1,75-Meter-Schönheit zudem noch etwas mehr über sich hinaus.

Bei der Veranstaltung im schmucken Spiegelsaal (1897) wollte das royale Paar laut Britischer Botschaft "erfahren, wie Berlin ein so erfolgreiches Zentrum für die kreative Szene geworden ist". Unter den mehr als 100 geladenen Gästen waren laut "Tagesspiegel.de" auch Alexandra Maria Lara und ihr britischer Ehemann Sam Riley sowie Schauspielerin Jana Pallaske und "Game of Thrones"-Star Thomas Wlaschiha.