Der VfB Stuttgart in München Siege mit Seltenheitswert

Von Jürgen Kemmner 05. April 2017 - 15:46 Uhr

Ein VfB-Sieg in München? Kommt irgendwie fast so selten vor wie Schnee an Weihnachten. Aber hin und wieder gibt es diese Fußball-Feiertage. Wer erinnert sich?





Stuttgart - München ist eigentlich kein besonders gutes Pflaster für den VfB Stuttgart: 88 Mal ist der VfB an der Isar zu einem Punktspiel angetreten, nur 13 Mal haben die Schwaben aus Bayern einen Sieg mit an den Neckar gebracht – an diesem Mittwoch (17.30 Uhr) könnte der Fußball-Zweitligist gegen die Löwen von 1860 Nummer 14 einfahren. Gegen den großen FC Bayern gelangen in 60 Partien lediglich sechs Erfolge, gegen die Löwen sieht die Bilanz dagegen deutlich sympathischer aus. In 26 Begegnungen marschierte der VfB immerhin sieben Mal als Gewinner vom Feld. Gegen die SpVgg Unterhaching ist die Bilanz sogar negativ. In zwei Spielen gab es keinen Sieg, 1999 unterlagen die Roten mit 0:2 und 2001 trennten sich die Teams 0:0. Wir haben in unserer Bildergalerie die schönsten Erfolge des VfB gegen die roten und blauen Münchner zusammengefasst.

