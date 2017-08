Unfall an der Rheintalbahn Wurden in Rastatt Risiken vernachlässigt?

Von Stefan Jehle 23. August 2017 - 14:10 Uhr

An der Baustelle bei Niederbühl sind in der Mitte helle Betonflächen zu sehen. Dort werden die abgesenkten Gleise stabilisiert. Seit dem 12. August ist die Strecke zwischen Rastatt und Baden-Baden gesperrt. Foto: dpa

Wären die Gleisanhebungen bei Niederbühl nahe Rastatt vermeidbar gewesen? Der Experte Eberhard Hohnecker, Professor für Eisenbahnwesen am Karlsruher KIT, sagt Ja. Er kritisiert, dass die Bahn beim Tunnelbau bei Rastatt auf Hilfsbauwerke verzichtet hat.

Karlsruhe - Eberhard Hohnecker ist ein erfahrener Bauingenieur, war beteiligt am Bau der S-Bahn in Stuttgart, und lange selbst in Diensten der Deutschen Bundesbahn. Der Unfall beim Tunnelbau für die Rheintalbahn bei Rastatt ist ihm allerdings auch zehn Tage nach dem Vorfall „rätselhaft“. Seiner Ansicht nach wäre der Unfall vermeidbar gewesen. Die Bahn habe „Absicherungen gegen Risiken vernachlässigt“, kritisiert der Professor für Eisenbahnwesen am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). „Einer Konstellation wie in Rastatt ist man früher beim Tunnelbau aus Sicherheitsgründen möglichst aus dem Weg gegangen“, sagt der Experte.

Mehr zum Thema

Was war geschehen? Bei Niederbühl hatten sich Gleise abgesenkt, die Ursache dafür ist weiterhin unklar. Seit dem 12. August ist der Bahnverkehr auf der Rheintalbahn zwischen Rastatt und Baden-Baden unterbrochen, derzeit verkehren auf der Trasse weder Personen- noch Güterzüge. Die Sperrung bleibt noch bis Anfang Oktober bestehen.

Dem Experten zufolge wäre der Unfall vermeidbar gewesen

Der promovierte Diplom-Ingenieur Hohnecker war zwölf Jahre bei der DB tätig – zuletzt war er sieben Jahre lang von der DB als Wissenschaftler an das Institut für Eisenbahn- und Verkehrswesen der Uni Stuttgart abgeordnet. Seit 1994 ist Hohnecker Hochschulprofessor am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und Mitglied der Deutschen und Internationalen Eisenbahn-Professoren-Vereinigung sowie diverser „International Railway Engineering Conferences“.

Was ist die Rheintalbahn eigentlich? Und warum wird dort aktuell gebaut? Die wichtigsten Fakten sehen Sie im Video:

„Schon wenn Sie im Untergrund eine kleine Durchpressung machen, müssen Sie die oben liegenden Gleise in alle drei möglichen Verschiebe-Richtungen absichern“, sagt der Ingenieur. Das sei ein „Standardverfahren“. Dabei gehe es darum, das Baufeld abzusichern. Erst recht bei einer Konstellation, wie sie in Rastatt anzutreffen sei. Hohnecker spricht bei dem Fall im Stadtteil Niederbühl vom so genannten schleifenden Schnitt. Ein solcher ergebe sich, wenn die oben liegende Strecke, mit der unteren, in dem Fall also der diagonal verlaufenden Tunneltrasse, keinen rechten Winkel, sondern allenfalls einen Minimalwinkel bilde. Der neue Tunnel unterquert die bestehende Trasse im Verlauf einer Länge von etwa 50 bis 60 Metern.

Solch einen „schleifenden Schnitt“ habe man früher möglichst nicht gebaut, sagt Hohnecker. Derlei Situationen habe man auch „aus Sicherheitsgründen“ zu vermeiden versucht. Warum man das bei den Planungen in Rastatt nicht beachtet habe, vermag der Experte nicht zu sagen.

Um die Baustelle gegen alle Eventualitäten abzusichern, wäre eine „Absicherung mit massiven Stahlträgern“ erforderlich gewesen. Hohnecker spricht von einer „ebenerdig eingebauten Brücke“ unter der bestehenden Bahntrasse, die man so nach unten hätte absichern können. Solche Stahlträger hätten an Wochenenden eingebaut werden können, sagt er. Die Kosten dafür würden jedoch „schnell im Bereich eines zweistelligen Millionenbetrags“ liegen. Warum man das „bei einer so geringen Überdeckung“ zwischen Gleisbett und Tunnel, angesichts des dortigen Baugrunds und „der Empfindlichkeit der Strecke“ nicht gemacht habe, sei für ihn rätselhaft. Aus seiner Sicht wäre ein solches Hilfsbauwerk auch angesichts der Vereisungstechnik beim Tunnelportal im Süden bei Niederbühl „geboten gewesen“. Hohnecker vermutet, dass man dies unterlassen habe, um die Bewertung beim „Nutzen-Kosten-Faktor“ möglichst günstig erscheinen zu lassen – und die Maßnahme im Bundesverkehrswegeplan überhaupt durchzubringen. Die nun zu erwartenden Schadenskosten werden seiner Einschätzung nach bald in einen dreistelligen Millionenbereich reichen. Allein die aufgegebene Tunnel-Vortriebs-Maschine der Firma Herrenknecht, die vollends einbetoniert werden soll, wird laut der Bahn mit etwa 18 Millionen Euro zu Buche schlagen.

Die Kosten für die Schadensbehebung würden immens, sagt Hohnecker

Auch eine so genannte Gleisverschwenkung, eine vorübergehende Gleisverlegung an der sensiblen Stelle bei Niederbühl, hätte sich nach Ansicht von Eberhard Hohn­ecker angeboten. Das sei über viele Jahrzehnte Standard gewesen. So habe man schon in den 1970er Jahren in Stuttgart gebaut, als er dort studiert habe. Auf diese Weise sei auch die Stuttgarter S-Bahn entstanden, in „offener Bauweise“. Er kenne eigentlich nur solche Baustellen, erläutert Hohnecker. Im Fall Rastatt hätte sich dafür nach Ansicht des Experten ein derzeit stillgelegtes Güterverkehrsgleis angeboten: Die Trasse, die vom Bahnhof her kommt, zweigt kurz vor der Unfallstelle nach Süden ab, in Richtung des Stadtteils Wintersdorf.

Nun kommt die Hilfsbrücke, von der Hohnecker spricht, am Unfallort Niederbühl doch noch zum Einsatz. Nach Verfüllung des Tunnels, das hatte die Deutsche Bahn am Dienstag bekannt gegeben, soll die Gleisanlage entfernt und der Untergrund auf einer Länge von etwa 140 Metern mit einer 15 Meter breiten massiven, stahlbewehrten Bodenplatte verfestigt werden.

Ein solches Hilfsbauwerk schon vor der Tunnelbohrung „hätte eine Sperrung der Rheintalbahn zur Folge gehabt“, sagte dazu auf Anfrage der Sprecher der Arge Tunnelbau Rastatt, Klaus Pöllath – der auch im Vorstand der am Bau beteiligten Stuttgarter Züblin AG sitzt.