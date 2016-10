Der „Tatort“ aus Bremen Auch digitale Unfälle sind tödlich

Von Tim Schleider 29. Oktober 2016 - 14:00 Uhr

Der Bremer „Tatort“ namens „Echolot“ führt in die junge digitale Start-up-Szene an der Weser. Die Chefin eines coolen und innovativen Unternehmens verunglückt tödlich mit ihrem Auto. Oder hat da jemand nachgeholfen? Als „digitale Assistentin“ eines völlig neuen Programmes lebt sie jedenfalls fort. Spooky!





11 Bilder ansehen

Bremen - Der neue „Tatort“ von Radio Bremen ist Bestandteil der aktuellen ARD-Themenwoche „Zukunft der Arbeit“ – diese Mitteilung des Senders klingt eigentlich bestürzend. Die Krimireihe im Ersten leidet bekanntlich schon seit langer Zeit darunter, dass Autoren und Regisseure in ihren Filmen allzu häufig mehr an der Diskussion gesellschaftlicher Probleme interessiert sind, anstatt einfach einen spannenden und dramaturgisch halbwegs schlüssigen Kriminalfilm zu liefern. Und insbesondere das Team aus Hauptkommissarin Inga Lürsen und ihrem Kumpel Stedefreund ist fast immer ausführlich damit beschäftigt, in ihren Fällen vor allem Fragen der Zeit zu erörtern und über den Mangel an Gerechtigkeit in der Gesellschaft zu klagen.

Mehr zum Thema

Das Opfer lebt digital weiter

Doch dann entpuppt sich „Echolot“ als staunenswerte Ausnahme: Der etwas rätselhafte Unfalltod der Jungunternehmerin Vanessa Arnold (Adina Vetter) in den Bremer Marschen führt Lürsen (Sabine Postel) und Stedefreund (Oliver Mommsen) in ein Bremer Start-up-Unternehmen voll junger, cool-kreativer Hipster. Der Schock über den jähen Verlust ihrer Mitchefin sitzt tief, mindestens so tief nagt aber auch die Sorge, was nun aus der kurz bevorstehenden Präsentation eines neuen innovativen digitalen Assistenten werden soll. Und das ist richtig spooky: Als menschliche Vorlage für diese Digitalfigur diente just das Unglücksopfer – das nun auf allen Bildschirmen in den Fabrikhallen munter fortlebt.

Toll, wie psychologisch dicht sich dieser Fall entwickelt. Hier sind alle wahnsinnig kollegial drauf – und leiden doch unter dem Druck und der Knute der Geldgeber, welche aber selbst gar nicht mehr als Personen real auftauchen, sondern nur noch digital stänkern. Der Bremer „Tatort“ spielt hier wirkungsvoll mit den Grenzen zwischen Jetzt-schon-Wirklichkeit und Bald-womöglich-Zukunft. Nach einer Stunde ist der Zuschauer schon innerlich am Jubeln, Zeuge einer der besten „Tatorte“ jüngerer Zeit zu sein – als die Autoren und der Regisseur doch noch die Kurve in allzu bekannte Bahnen nehmen und aus dem spannenden Film mittels dramaturgischer Bocksprünge einen hochdramatischen Cyber-Thriller nach dem Motto „Matrix an der Weser“ machen wollen. Unser Rat: man nehme das allzu dicke Ende in Kauf – die Basis ist diesmal durchaus lohnend.

ARD, Sonntag, 30. Oktober 2016, 20.15 Uhr