Der Meghan-Markle-Effekt Dieses Teil wollen alle haben

Von (hub/spot) 02. Dezember 2017 - 14:31 Uhr

Meghan Markles Handtasche ist gefragt Foto: imago/PA Images

Meghan Markle ist nicht nur Prinz Harrys Verlobte, sondern auch eine große Trendsetterin. Jetzt gibt es einen Run auf ihre Handtasche.

Ihr weißer "Verlobungs-Mantel" war kurz nachdem sie in ihm abgelichtet worden war, ausverkauft. Aber das etwa 500 Euro teure Kleidungsstück ist nicht das einzige Teil, dem Meghan Markle (36) zu großer Aufmerksamkeit verhalf. Der Meghan-Effekt nimmt Fahrt auf, viele Fans scheinen dem Style von Prinz Harrys (33) Verlobter nacheifern zu wollen. Eine Handtasche, die von einem kleinen schottischen Label hergestellt wird, ist nun ebenfalls vergriffen. Markle hatte sie als Accessoire gewählt, als sie in Nottingham das erste Mal einen royalen Termin an Harrys Seite wahrnahm.

Mehr zum Thema

Die Tasche, auf die es jetzt den großen Run gibt, stammt vom Label Strathberry und kostet umgerechnet etwa 500 Euro. Die Midi-Tote aus Leder in einem dunklen Rot bestach durch cremefarbene und blaue Details.

Kleidungsstücke und Accessoires sind allerdings nicht das einzige, was Frauen mit Markle gemeinsam haben wollen. Auch die Nase der Noch-US-Amerikanerin ist gefragt: "Seit ungefähr sechs Monaten wollen die Patientinnen die Nase von Meghan Markle", erklärte der New Yorker Arzt Stephen T. Greenberg "allure.com" über den Schönheits-OP-Trend.