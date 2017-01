Denkmalschutz in Ditzingen Die Mauer muss saniert werden

Von Franziska Kleiner 30. Januar 2017 - 17:00 Uhr

Die Stadtmauer ist teilsweise im Eigentum der Stadt, Teile sind in PrivatbesitzFoto: factum/Weise

Der Schlossgarten ist bereits aufgewertet worden. Nun wird die Mauer gerichtet. Noch in diesem Jahr sollen die Arbeiten beginnen.

Ditzingen - Der Schlossgarten ist in den vergangenen Monaten herausgeputzt worden. Die „grüne Lunge von Ditzingen“, wie sie der Bürgermeister Ulrich Bahmer auch bezeichnet, soll damit wieder stärker ins Bewusstsein der Bevölkerung gerückt werden. Der Ausschuss für Technik und Umwelt wird sich in seiner Sitzung an diesem Dienstag mit einer Sanierung der Schlossgartenmauer befassen. Der größere Teil der Mauer befindet sich in Privatbesitz, aber die Stadt ist auch selbst Eigentümerin von zwei Teilabschnitten der denkmalgeschützten Mauer. Die gesamte, denkmalgeschützte Mauer soll in diesem Jahr saniert werden.