Nach Festnahmen in der Türkei Kurden demonstrieren in Stuttgart

Von red 04. November 2016 - 12:20 Uhr

Rund 250 Kurden demonstrieren am Freitagvormittag in Stuttgart-Mitte gegen die Festnahmen von Oppositionspolitikern in der Türkei. Weitere Demonstrationen werden erwartet.





7 Bilder ansehen

Stuttgart - In der Nacht zum Freitag und am Freitagvormittag sind zahlreiche Kurden in Stuttgart gegen die Festnahmen von Oppositionspolitikern in der Türkei auf die Straße gegangen. Laut Polizei ist derzeit noch alles friedlich.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei mitteilt, haben sich bereits in der Nacht zum Freitag zahlreiche Kurden am Schlossplatz in Stuttgart versammelt, um gegen die Festnahmen in der Türkei zu demonstrieren. Am Freitagmorgen versammelten sich erneut rund 250 Demonstranten in der Kernerstraße vor dem türkischen Konsulat in Stuttgart-Mitte zu weiteren Demonstrationen. Bislang sei alles friedlich und es gäbe keine Auffälligkeiten.

Die Polizei rechnet aber mit weiteren, spontanen Demonstrationen in den nächsten Stunden und Tagen.