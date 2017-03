Demo gegen Feinstaub in Stuttgart Drohendes Verkehrschaos am Nachmittag in der Innenstadt

Von dja/kaf/red 30. März 2017 - 10:50 Uhr

Bereits 2016 fanden in Stuttgart Demonstrationen gegen Feinstaub statt.Foto: dpa

Am Donnerstagnachmittag werden die Bügerinitiativen Neckartor und Fuss e.V. eine Demonstration durch die Innenstadt veranstalten. Vermutlich wird die Demo den Verkehr in der Innenstadt lahmlegen.

Stuttgart - Wenn am Donnerstagnachmittag die Feinstaub-Gegner mit ihrer Demonstration beginnen werden, wird der Verkehr in der Innenstadt und in Stuttgart-Süd vermutlich stark beeinträchtig werden. Die Demonstranten werden sich auf drei Strecken durch Stuttgart ziehen und sich um 17.30 Uhr zu einer Kundgebung auf dem Charlottenplatz treffen.

Wie die Stadt Stuttgart mitteilt, beginnt die Kundgebung um 17 Uhr in der Schickstraße. Anschließend gehen die Teilnehmer auf die B27 Hohenheimer Straße (Fahrtrichtung stadtauswärts) und wechseln in Höhe der Etzelstraße auf die B27 Hohenheimer Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts. Von dort laufen sie weiter auf den Charlottenplatz.

Die Abschlusskundgebung findet am Charlottenplatz statt

Eine Fahrraddemo beginnt ebenfalls um 17 Uhr vom Neckartor an der Stadtbahn-Station Richtung Charlottenplatz. Vom Startpunkt Neckartor aus geht es Richtung Bad Cannstatt weiter zur Luftmessstation, dann auf Höhe des Rosensteintunnels rechts ab in die Villastraße. Dann geht es zurück über die Neckarstraße, dort biegen die Fahrer in die Urbanstraße ein und fahren parallel zur Bundesstraße. Über die Moser- und Olgastraße geht es zurück auf den Charlottenplatz.

Die Abschlusskundgebung findet von 17.30 Uhr bis 19 Uhr auf der Verbindung zur B14 zwischen Charlottenplatz und Konrad-Adenauer-Straße statt. Ab 16.30 Uhr wird für die Aufbauarbeiten im Bereich Charlottenplatz bereits der Linksabbieger vom Planietunnel kommend in Richtung B14 gesperrt. Ab etwa 17.20 Uhr wird die Fahrtrichtung zur B14 in Richtung Bad Cannstatt komplett gesperrt.

Auf der Demonstrationsstrecke der B27 und dem Kundgebungsbereich des Charlottenplatzes wird die Polizei zwischen 17 Uhr und 19 Uhr Sperrungen einrichten. Verkehrsteilnehmer müssen im Bereich der Innenstadt und S-Süd zwischen 16.30 Uhr und 20 Uhr mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rechnen.

Auch die öffentlichen Verkehrsmittel sind von den Sperrungen betroffen: die Buslinien 42, 43 und 44 verkehren nicht wie sonst. Die Stadt bittet Verkehrsteilnehmer, den Bereich Charlottenplatz und B27 Hohenheimer Straße ab Donnerstagnachmittag weiträumig zu umfahren.