Debatte um Opernhaus-Sanierung in Stuttgart „Die Oper muss in der Stadtmitte sein“

Von Nikolai B. Forstbauer 20. September 2017 - 14:19 Uhr

Vorschlag für Interimsbau für Oper und Ballett von Sophie Schmitt Foto: Schmitt/Universität Stuttgart

Neue Töne in der Debatte um die Sanierung des Opernhauses Stuttgart: Studierende des Instituts für Baukonstruktion und Entwerfen der Universität Stuttgart entwickeln Konzepte für eine Interimsspielstätte in unmittelbarer Nachbarschaft des Staatstheaters am Eckensee. „Stuttgarter Nachrichten“-Autor Nikolai B. forstbauer stellt die Ideen vor.

Stuttgart - 300 000 Besucher strömen jedes Jahr in das Opernhaus Stuttgart, und die Aufführungen von Oper und Ballett begeistern das ­Publikum ebenso wie die internationale Fach­kritik. Doch der Glanz trügt – seit fast zwei Jahrzehnten schon drängt das ­Staatstheater Stuttgart auf die Sanierung des Opern­hauses.

Längst überfällige Sanierung

Ob Bühnentechnik, Künstlerräume, ­Sanitärräume oder Gastronomie – seit langem ist hinter der Fassade des Littman-Baus nahezu nichts mehr, wie es sein sollte. „Das müssen wir dringend machen – daran besteht gar kein Zweifel“, sagt denn auch Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn ebenso überzeugt wie Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Die Einigkeit der beiden Grünen-Spitzenpolitiker ist der Schlüssel zu einer Forcierung des Projektes – könnte man meinen.

Chance auf städtebauliche Neuordnung

Tatsächlich aber ist das Großprojekt noch lange nicht unter Dach und Fach. Schon gar nicht als jene städtebauliche Neuordnung des Staatstheater-Areals, die doch notwendig wäre, um einen zukunftssicheren Bühnenkomplex mit Besucherzentrum und weiteren Veranstaltungsräumen zu realisieren.

Schwer wie Blei legt sich seit einigen ­Monaten zudem die Diskussion um einen Ausweichstandort für Oper und Ballett über die Gesamt-Debatte. Drei Standorte sind aktuell in der engeren Wahl: das an den ­Rosensteinpark angrenzende ehemalige ­Paketpostamt, eine Fläche auf dem Daimler-Areal in Stuttgart-Bad Cannstatt zwischen Teststrecke und Mercedes-Niederlassung und die an das Opernhaus angrenzenden Schlossgarten-Flächen.

Reizwort Schlossgarten

Letztere, im ersten umfassenden Gutachten zur Opernhaussanierung von Kunkel Consulting ins Spiel gebracht, schien allein durch das Stuttgarter Reizwort Schlossgarten fast schon gänzlich vom Feld gefegt. Dies aber könnte sich jetzt ändern. Im vergangenen Sommersemester haben Master-Studierende am Institut für Baukonstruktion und Entwerfen der Universität Stuttgart Ideen entwickelt, wie sich eine Ausweichbühne mit Platz für 1200 Besucher realisieren ließe. Die Entscheidung der Studierenden war eindeutig: Sie beschäftigten sich durchweg mit einer Ausweichbühne in unmittelbarer ­Nähe des Opernhauses.

Für Peter Cheret, als Leiter des Instituts für Baukonstruktion und Entwerfen ebenso wie über sein in Stuttgart ­gemeinsam mit ­Jelena Bozic geführtes Büro gerade auch für die Lösung stadträumlicher Fragen bekannt, war das Hochschulinteresse an der Debatte um das Staatstheater-Areal „nur folgerichtig“. „Wir haben die gesamte Diskussion aufmerksam verfolgt“, sagt Peter Cheret.

Weiterentwicklung auch des Areals möglich

Warum aber die Konzentration auf die Flächen zwischen Opernhaus und Kunst­gebäude beziehungsweise zwischen Eckensee und Schillerstraße? „Weil dieser ­Standort richtig ist“, sagt Marc Remshardt, „er ist mit allen notwendigen funktionalen Bereichen des Staatstheaters verbunden.“ Remshardt, selbst Architekt, hat das Projekt gemeinsam mit Heiko Müller als Wissenschaftlicher Mitarbeiter betreut.

Der Institutsleiter Peter Cheret begründet die Entscheidung so: „Der Staatstheater-Komplex ist als öffentlicher wie als kultureller Ort in der Stadtmitte ungeheuer wichtig für Stuttgart.“ Entsprechend gehe es mit der geplanten Sanierung des Opernhauses und einer Neuordnung des Staatstheater-Areals etwa auch zur Konrad-Adenauer-Straße hin „immer auch um die Frage, ob und wie sich der Standort ­insgesamt – also auch das Areal um den Eckensee – weiter entwickeln lässt“.