Debatte über günstigere Tickets Tarifreform: Landräte sind sich uneins

Von Rafael Binkowski 27. Juli 2017 - 12:28 Uhr

Wer mit der S-Bahn aus den Landkreisen nach Stuttgart fährt, zahlt ab 2019 mehr als innerhalb der Landeshauptstadt. Foto: factum/Granville

Der Esslinger Landrat Heinz Einiger fordert einen großen Wurf und will Rabatte abschaffen, etwa für Rentner oder das Jobticket. Kritiker warnen vor Ausgaben bis zu 50 Millionen Euro.

Stuttgart - Es ist ein Konflikt, wie er ganz typisch ist für die Region Stuttgart. Alle Blicke richten sich auf die Landeshauptstadt, die voraussichtlich ab 2019 eine Stadtzone bekommt. Das Umland hat Sorge, zu kurz zu kommen. Doch diesmal sind die Fronten nicht so eindeutig wie sonst in der regionalen Debatte. Während der Esslinger Landrat Heinz Einiger das ganze Tarifsystem reformieren will und nach Berliner Vorbild nur noch drei Zonen vorschlägt, sorgen sich die Kollegen aus Esslingen und Böblingen um die Kosten.

Wie berichtet geht es um die Idee, die Zonen drei bis fünf im Umland zusammen zu legen. So gäbe es nur noch ein Tarifgebiet für Stuttgart sowie einen engeren und einen äußeren Ring für die Landkreise. Damit soll eine Benachteiligung der Pendler verhindert werden. „Wir haben bisher 15 Tarifzonen, Stuttgart künftig nur noch eine“, sagt Einiger, „das ist nicht gerecht und versteht bei uns niemand mehr.“ Auch der Böblinger Landrat Roland Bernhard warnt vor „Brüchen im System“, wenn die S-Bahnfahrer in den Landkreisen deutlich mehr zahlen als die in der Hauptstadt.

Kostet die Reform bis zu 50 Millionen Euro?

Im VVS-Aufsichtsrat, der am Dienstag getagt hat, sind erstmals Zahlen für die Reform bekannt geworden. Allein für große Landkreise wie Ludwigsburg und Esslingen rechnet man mit acht Millionen Euro Kosten. Für alle vier VVS-Landkreise gehen die Schätzungen von 35 Millionen Euro bis zu 50 Millionen Euro. „Das ist eine Utopie, das ist völlig unbezahlbar“, stöhnt der Böblinger Landrat daher.

Schließlich müsste das Geld vom Kreis selbst aufgebracht werden, so wie Stuttgart die Kosten von 14,3 Millionen Euro für die „Stadtzone“ auch aus eigener Kraft trägt. Bernhard fürchtet höhere Kreisumlagen, Ärger wäre programmiert. Auch der Ludwigsburger Kreischef Rainer Haas ist skeptisch. „Letztlich geht es um eine Verbilligung der Tickets, die Tarifzonen nimmt der Fahrgast gar nicht wahr“, sagt er.

Doch Heinz Eininger will sich von der Idee einer großen Tarifreform nicht abbringen lassen. Weil er aber in seinem Kreistag acht Millionen Euro jährliche Kosten kaum durchsetzen kann, macht er Finanzierungsvorschläge. „Wir müssen die Rabatte und Vergünstigungen für einzelne Gruppen auf den Prüfstand stellen“, fordert er. Anstatt einzelne Gruppen zu subventionieren, solle der Preis für alle sinken, so seine Argumentation.

Das erinnert ein wenig an die Bierdeckel-Steuerreform des CDU-Politikers Friedrich Merz: Ausnahmen weg, Tarif runter. Doch so einfach ist es nicht: Selbst Eininger will die Rabatte für Schüler und Kinder nicht antasten. Nachdenken könne man über das Senioren- oder das Jobticket. Seine Landratskollegen zweifeln allerdings, ob das ausreicht. Zudem gibt Roland Bernhard zu bedenken: „Das führt zu einem riesigen Aufschrei, niemand wird eine Vergünstigung freiwillig abgeben.“

Haas und Bernhard haben ohnehin andere Pläne: Der eine will eine Niederflur-Stadtbahn rund um Ludwigsburg, der andere muss den Ausbau der Schönbuchbahn finanzieren. „Wir sollten lieber in die Verbesserung des Takts und des Angebots investieren, anstatt den Preis zu senken“, erklärt daher Rainer Haas.

Der Esslinger Landrat: Einsamer Rufer in der Wüste?

Dennoch soll der VVS nun verschiedene Modelle prüfen und durchrechnen. Denkbar sind auch Zwischenlösung mit vier oder fünf Zonen im Gebiet. Der VVS-Geschäftsführer Horst Stammler erklärt: „Bis zum Jahr 2018 soll eine Entscheidungsgrundlage für die Gremien vorliegen.“

Die Aufhebung der so genannten Sektoren ist hingegen unumstritten – das ist die Unterteilung der Tarifringe in insgesamt 52 Unterzonen. „Sektoren hatten wir zuletzt in der DDR“, schmunzelt der Böblinger Landrat Roland Bernhard. Er denkt eher in die Richtung, das schon für 2018 geplante „Umweltticket“ als Ersatz für das Feinstaubticket auszudehnen: „Das wäre dann schon so etwas wie ein regionales Halbjahres-Tagesticket.“

Bleibt der Esslinger Landrat der einsame Rufer in der Wüste? „Ich mahne das Thema schon seit sechs Jahren an“, sagt Heinz Eininger, „wir sollten die Chance endlich für eine große Reform nutzen.“