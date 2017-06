Dauerkarten-Preise in der Bundesliga Der VfB Stuttgart mischt oben mit

Von kap 25. Juni 2017 - 07:00 Uhr

Mitte August geht die Bundesliga wieder los. Bislang hat der VfB Stuttgart schon mehr als 25.000 Dauerkarten verkauft. Hier zeigen wir Ihnen die Preise der 18 Bundesligisten und die Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr.





Stuttgart - Am 18. August startet die Bundesliga in die ihre 55. Saison – mit einem Spiel des amtierenden Deutschen Meisters Bayern München.

Der Ansturm der Fans auf die Dauerkarten für die kommende Spielzeit ist ungebrochen, auch beim Aufsteiger VfB Stuttgart rennen die Anhänger dem Verein förmlich die Bude ein.

So waren bereits zwei Monate vor dem Bundesliga-Start bei den Schwaben sage und schreibe 25.000 Dauerkarten verkauft, obwohl die Fans deutlich tiefer in die Tasche greifen mussten als in der vergangenen Zweitliga-Saison.

Dabei ist es verständlich, dass gerade die Aufsteiger VfB Stuttgart und Hannover 96 ihre Dauerkarten-Preise am meisten erhöht haben.

In unserer Bildergalerie präsentieren wir die Dauerkarten-Preise der 18 Bundesligisten (Quelle: sportbuzzer). Welcher Bundesligist verlangt am wenigsten für eine Dauerkarte, bei welchem Verein müssen die Fans am meisten berappen (auf Basis der teuersten Dauerkarten des jeweiligen Vereins)? Außerdem zeigen wir die Preisunterschiede zur vergangenen Saison – klicken Sie sich durch!