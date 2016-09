Das Wetter in Stuttgart und der Region War es das mit dem Sommer?

Seit Donnerstag ist meteorologischer Herbstanfang. In Stuttgart und der Region merken wir davon noch nichts. Aber bleibt uns das Sommerwetter auch am Wochenende treu?

Stuttgart - Für die Meteorologen hat der Herbst schon längst angefangen. So richtig verabschieden will sich das Sommerwetter aber aus Stuttgart und der Region noch nicht.

Am Freitag bleibt es weiterhin sommerlich bei Temperaturen um die 28 Grad und viel Sonne. Erst am Abend kommen von Westen her lockere Wolken dazu, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Dass sich der Sommer aber langsam aus Stuttgart und der Region verabschiedet, merken wir daran, dass nach Sonnenuntergang die Temperaturen schnell fallen und es kühler wird. Wer im Freien unterwegs ist, sollte also unbedingt einen Pullover einpacken.

Am Samstag wird es mit bis zu 29 Grad wieder heiß. Dabei versteckt sich die Sonne an diesem Tag gerne hinter den Wolken. Nutzen sollte man den sommerlichen Tag dennoch. Am besten geht man noch einmal ins Freibad oder geht mit seinen Freunden grillen.

Am Sonntag kommt Kaltfront

Eine Kaltfront erreicht Stuttgart am Sonntag. Im Laufe des Vormittags kommen erste Schauer und Gewitter dazu, bei denen es auch zu Sturmböen und Starkregen kommen kann. Das Thermometer zeigt 25 Grad an.

Die kommende Woche wird deutlich kühler. Am Montag erwarten uns nur noch maximal 21 Grad, viele Wolken, Wind und einzelne Schauer. Am Dienstag lockern die Wolken gegen Abend auf und es bleibt trocken. Nachts erreichen die Temperaturen in Stuttgart nur noch maximal zehn Grad.

Bis zum nächsten Wochenende bleibt es aber heiter und den Pullover können wir bei Temperaturen um 25 Grad auch wieder in den Schrank legen.