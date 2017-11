„Das Fest“ in Karlsruhe Erste Bands sind bekannt

Von sa 28. November 2017 - 10:41 Uhr

Bei „Das Fest“ in Karlsruhe hat man die beste Sicht auf die Bühne ganz oben auf dem Berg. Foto: dpa

Pünktlich zum Beginn des Ticketverkaufs hat der Veranstalter die ersten Bands für das Festival „Das Fest“ in Karlsruhe verkündet.

Stuttgart/Karlsruhe - Rund 200.000 Musikfans stehen auf einem Hügel und tanzen, so könnte man das Open-Air-Festival „Das Fest“ in Karlsruhe beschreiben. Für die 34. Auflage des Festivals im kommenden Jahr sind nun die ersten fünf Acts bekannt gegeben worden.

Sänger Bosse und die Band Simple Minds geben sich als Headliner die Ehre. Die Allgäuer Band Losamol heizt den Festivalbesuchern bei einem Night-Club-Gig ein. Die erste Band, die zu Beginn des Festivals, am Freitag, den 20. Juli auftreten wird, ist Von wegen Lisbeth. Am traditionellen Klassik-Vormittag spielt wie immer das „Das Fest“-Klassikorchester.

Tickets für das Musikspektakel in Baden-Württemberg gibt es von diesem Dienstag an im Vorverkauf zu erwerben. „Das Fest 2018“ findet vom 20. bis 22. Juli 2018 in der Günther-Klotz-Anlage in der Karlsruhe statt.

In diesem Jahr standen bei dem Open-Air-Festival unter anderem die Rapper Sido und Curse, Jennifer Rostock und die Sportfreunde Stiller auf der Bühne.