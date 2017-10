Daimler-Konzernumbau Betriebsratschef: „Ich empfehle jedem Mitarbeiter, zuzustimmen“

Von Siri Warrlich 25. Oktober 2017 - 18:47 Uhr

Daimler plant einen großen Umbau des Konzerns. Was heißt das für die Mitarbeiter? Die Antworten von Wolfgang Nieke, Betriebsratsvorsitzender des Werks Untertürkheim, sehen Sie im Video.

Stuttgart - Die Menschen strömen am Nachmittag in kleinen Grüppchen durch das Tor des Daimler-Werks in Mettingen. Die Informationsveranstaltung, zu der die Arbeitnehmervertreter in Untertürkheim heute eingeladen haben, ist vorbei.

Bei der Veranstaltung hat der Betriebsrat über die Pläne der Konzernspitze gesprochen, aus der Daimler AG eine Holding zu machen, unter deren Dach die Autosparte, das Nutzfahrzeuggeschäft und die Finanzdienstleistungen als drei eigenständige Aktiengesellschaften angesiedelt werden.

Wolfgang Nieke ist Vorsitzender des Betriebsrats des Werks Untertürkheim, in dem allein etwa 20.000 Menschen arbeiten. Worum es in der Informationsveranstaltung genau ging, und welche Auswirkungen der Konzernumbau für die Mitarbeiter haben wird, erklärt Nieke im Video-Interview.