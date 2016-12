Daimler in Untertürkheim Mitarbeiter wollen Klartext vom Unternehmen

In einer Betriebsversammlung erhoffen sich die Mercedes-Mitarbeiter im Werk Untertürkheim Auskunft, wie es im Werk in Sachen Elektromobilität weitergehen soll. Sie wollen die Batterieproduktion nach Stuttgart holen.

Stuttgart - Die Mercedes-Mitarbeiter in Daimler Motorenwerk in Stuttgart-Untertürkheim wollen angesichts der Umstellung hin zu mehr Elektromobilität Zusagen vom Unternehmen. Für diesen Montag hat der Betriebsrat eine Versammlung einberufen. „In der Betriebsversammlung muss das Unternehmen der Mannschaft sagen, wie es sich das Werk Untertürkheim im Jahr 2025 vorstellt und welche Bauteile zukünftig für E-Fahrzeuge aus Untertürkheim kommen“, sagte der Betriebsratsvorsitzende des Werks, Wolfgang Nieke, im Vorfeld. „Wenn heute Getriebe, Motoren und Achsen aus Untertürkheim in die Fahrzeugwerke geliefert werden, dann müssen wir in Zukunft Batterien und elektrifizierte Antriebsstränge in die Fahrzeugwerke liefern.“

Bisher kommen Batterien aus Sachsen

Batterien werden bislang ausschließlich im sächsischen Kamenz gefertigt - die Fertigung soll künftig in das Produktionsnetzwerk weltweit eingebunden werden. Daimler hatte im vergangenen Jahr eine Neuausrichtung des Traditionsstandorts angekündigt. Das Motorenwerk bei Stuttgart soll zum Standort für CO2-effiziente Technologien wie Hybrid-Motoren umgebaut werden. Dafür nimmt der Konzern mehrere Milliarden Euro in die Hand, erwartet aber auch eine Kostensenkung im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Zuletzt arbeiteten in Untertürkheim rund 19 000 Mitarbeiter.

Daimler Betriebsratschef Michael Brecht hatte jüngst vor Jobverlusten durch den Wandel hin zu E-Mobilität gewarnt. Das erste Modell der Marke EQ soll 2019 in Bremen vom Band laufen.