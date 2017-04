Daimler Das spendet der Autobauer an Parteien

Von red/dpa 20. April 2017 - 10:59 Uhr

Seit mehr als 20 Jahren spendet Daimler Geld an politische Parteien. (Symbolfoto)Foto: AP

CDU, SPD, Grüne, CSU und FDP bekommen auch 2017 mehrere hunderttausend Euro an Spenden von Daimler. Das hat der Vorstand des Autobauers am Donnerstag beschlossen.

Stuttgart - Der Autobauer Daimler will auch in diesem Jahr wieder 320 000 Euro an die großen deutschen Parteien geben. CDU und SPD erhalten je 100 000 Euro, Grüne, CSU und FDP je 40 000 Euro, wie der Konzern nach einem Beschluss des Vorstandes am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Daimler gibt seit mehr als zwei Jahrzehnten Geld an politische Parteien und sieht das als „wichtigen Beitrag zur Unterstützung der parlamentarischen Demokratie“. Im vergangenen Jahr waren Beträge in gleicher Höhe an die Bundesparteien geflossen.

Mehr zum Thema

Parteispenden von Unternehmen sind nicht ungewöhnlich. So gibt etwa der Arbeitgeberverband Südwestmetall jedes Jahr mehrere hunderttausend Euro. Auch der Maschinenbauer Trumpf gibt im Wahlkampf regelmäßig Geld an Parteien. Veröffentlicht werden laut Parteiengesetz üblicherweise Spenden, die im Einzelfall 50 000 Euro übersteigen. Genaueren Aufschluss über Zuwendungen von Firmen und Privatleuten und damit über das gesamte Spendenaufkommen eines Jahres geben erst die Rechenschaftsberichte der Parteien.