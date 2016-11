Daimler-Chef Dieter Zetsche hat geheiratet

Von red/dpa 02. November 2016 - 10:39 Uhr

Dieter Zetsche (63), und seine damalige Freundin Anne beim Großen Preis von Deutschland auf dem Hockenheimring. Die beiden haben sich Ende Oktober das Ja-Wort gegeben.Foto: dpa

Der Chef des Daimler-Konzerns, Dieter Zetsche, hat im engsten Kreis geheiratet. Der Ort der Trauung war allerdings nicht die Daimler-Stadt Stuttgart.

Stuttgart - Daimler-Chef Dieter Zetsche (63) hat seine Lebensgefährtin Anne geheiratet. Die Trauung fand am vergangenen Samstag am Tegernsee statt, wie das Magazin „Bunte“ berichtete. Ein Daimler-Sprecher bestätigte die Informationen am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

Dem Magazin zufolge wussten nur engste Freunde und die Familien der beiden von dem Termin. Zunächst gab es nach Informationen des Blattes eine standesamtliche Trauung, danach wurde in der kleinen evangelischen Christuskirche geheiratet.