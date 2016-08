Dachstuhlbrand in Kirchheim Haus des Landrats in Flammen

Von hol 30. August 2016 - 19:08 Uhr

Die Feuerwehr muss in Kirchheim unter Teck zu einem Dachstuhlbrand im Haus des Landrats Heinz Eininger ausrücken. Personen werden nicht verletzt.





Kirchheimt/Teck - Ein Schaden in Höhe von mehr als 200 000 Euro ist am Dienstag beim Brand im Haus des Esslinger Landrats Heinz Eininger entstanden. Wie die Polizeidirektion Reutlingen bestätigte, war in dem Einfamilienhaus im Schimmingweg in Kirchheim am Dienstagnachmittag aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Kurz vor 16 Uhr gingen die ersten Notrufe ein. Als die Fahrzeuge der Rettungskräfte wenige Minuten später eintrafen, waren Flammen aus dem Dachstuhl zu erkennen. Die Bewohner des Hauses waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht anwesend. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr breitete sich das Feuer in die unteren Stockwerke aus. Kurz vor 17 Uhr war der Brand gelöscht. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot an Fahrzeugen und Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache ist noch unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.