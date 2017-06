Dîner en Blanc in Paris 8000 Pariser picknicken vor Rathaus

Von red/AFP 09. Juni 2017 - 15:16 Uhr

Paris lässt sich auch durch den Terror nicht die Freude am Leben nehmen. Das beweisen einmal mehr tausende Menschen beim gemeinschaftlichen Abendessen mitten in der Stadt.





Paris - Tausende Menschen haben in Paris am alljährlichen Dîner en Blanc - dem Abendessen in Weiß - teilgenommen. Zu dem schicken Picknick trafen sich nach Veranstalterangaben am Donnerstagabend rund 8000 Menschen vor dem Rathaus der französischen Hauptstadt. Sie ließen sich auch von der Anschlagsgefahr nicht die Freude an dem gemeinsamen Abendessen nehmen.

Der Ort des Pop-Up-Picknicks war aber mit Bedacht gewählt: „Wir haben dieses Jahr einen Ort ausgesucht, an dem es keine Gefahr von Attacken mit Autos gibt“, sagte Aymeric Pasquier, einer der Organisatoren. Die Teilnehmer wurden wie immer erst in letzter Minute über den Ort des Picknicks informiert - und strömten dann in Weiß gekleidet, mit Stühlen, Tischen, weißen Tischdecken und jeder Menge Essen und Trinken zu dem Platz vor dem Pariser Rathaus. Einige Tische wurden auch auf der Brücke Pont d’Arcole aufgebaut, die vom Rathausplatz über die Seine zur Insel Ile de la Cité mit der Kathedrale Notre-Dame führt. „Das ist unglaublich“, sagte eine US-Touristin. „Es ist sehr schön, all diese Leute zu sehen, die in Weiß an einem so schönen Ort zu Abend essen. Die Idee ist fantastisch. Das ist wirklich der Geist Frankreichs.“

Das Dîner en Blanc wurde 1988 vom Franzosen François Pasquier ins Leben gerufen, der zusammen mit Freunden an den schönsten Orten der französischen Hauptstadt picknicken wollte. Angemeldet wird das Picknick nicht, die Behörden drücken aber ein Auge zu. Das inzwischen patentierte Konzept hat weltweit Nachahmer gefunden, unter anderem in Berlin, New York, Kopenhagen und Buenos Aires.

