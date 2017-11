Country Music Awards Pink und Willow waren der Hingucker des Abends

Von vu 09. November 2017 - 11:28 Uhr

Am Mittwoch haben die „51. Annual Country Music Awards“ in Nashville stattgefunden. Die Sängerin Pink war mit ihrer Tochter Willow auch auf der Veranstaltung. Auf dem roten Teppich waren die beiden der Hingucker des Abends.





Nashville/Stuttgart - „And the winner is...“ – hat es am Mittwoch in Nashviulle geheißen. Dort wurden die „51. Annual Country Music Awards“ in der Bridgestone Arena verliehen. Zu der Veranstaltung geladen war unter anderem die Pop- & Rock-Sängerin Pink, sie kam zusammen mit ihrer Tochter Willow. Das Mutter-Tochter-Gespann zog auf dem roten teppich alle Blicke auf sich.

Noch im August hatte die 38-jährige Mutter eine rührende Rede für ihre Tochter bei den „MTV Video Music Awards“ über Toleranz gehalten. Auf dem Weg zur Schule hatte Willow ihrer Mutter gesagt, sie sähe aus wie ein Junge mit langen Haaren und erklärte: „Ich bin das hässlichste Mädchen, das ich kenne“. Daraufhin beschloss die Sängerin ihre Rede bei den „MTV Video Music Awards“ ihrer Tochter zu widmen und erklärte stolz vor dem gesamten Publikum: „Du bist wunderschön, mein kleiner Liebling“.

Strahlender Auftritt als Prinzessin

Davon konnten sich an dem Abend auch die Gäste bei den diesjährigen „Country Music Awards“ überzeugen: Willow strahlte über das ganze Gesicht in ihrem Prinzessinnen-Outfit auf dem roten Teppich und stahl dem ein oder anderen prominenten Gast die Show.

Die „51. Annual Country Music Awards“ würdigten einige der besten Country-Songs, die im Zeitraum zwischen dem 1. Juli 2016 und dem 30. Juni 2017 veröffentlicht wurden. Die Country-Stars Brad Paisley und Carrie Underwood moderierten die Show.