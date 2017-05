Commando Cannstatt stellt vor Das ist der neue Fangesang für die VfB-Anhänger

Von pav 12. Mai 2017 - 15:53 Uhr

Mehrere Tausend Fans werden den VfB Stuttgart nach Hannover begleiten.Foto: Pressefoto Baumann

Die Spannung steigt vor dem Spitzenspiel der Zweiten Liga zwischen Hannover 96 und dem VfB Stuttgart. Nun bringen sich auch die Fans der Roten mit einem neuen Gesang für die wichtige Partie in Stimmung.

Stuttgart - Nachdem bereits eine neue Version des beliebten VfB-Gesangs „Wenn du mich fragst, wer Meister wird...“ von DJ Cheasy im Umlauf ist, trägt nun auch die Ultra-Gruppierung „Commando Cannstatt“ neues Liedgut mit Blick auf den möglichen Aufstieg des VfB Stuttgart bei.

Mehr zum Thema

Hier finden Sie das Restprogramm der Zweitliga-Aufstiegskandidaten.

Bereits am kommenden Sonntag in Hannover dürfte aus dem Block der VfB-Anhänger der Gesang „Oh VfB, zweite Liga ist passé“ ertönen – kurz vor dem so bedeutenden Spiel der Roten wurde eine Sequenz mit der Melodie auf der Video-Plattform Youtube hochgeladen. Für die Fans des Clubs mit dem roten Brustring bietet sich so die Möglichkeit, den Anfeuerungsruf in der noch verbleibenden Zeit bis zur Partie zu üben.

Es scheint also alles bereitet zu sein für einen lautstarken und – nun auch – textlich passenden Support aus dem Gästeblock in Hannover. Fehlt eigentlich nur noch ein angemessenes Lied, um Stuttgarts Top-Torjäger Simon Terodde hochleben zu lassen.

Gelingt dem VfB der Aufstieg tatsächlich schon am kommenden Sonntag? Was Fans in Stuttgart dazu sagen, sehen Sie in unserer Video-Umfrage: