Comicmesse in Stuttgart Verrückte Cosplayer auf der Comic Con

Von Siri Warrlich 01. Juli 2017 - 21:03 Uhr

Für ihre Kostüme schlagen sie sich die Nächte um die Ohren und geben Hunderte Euro aus. Wir haben Cosplayer auf der Comic Con gefragt, was sie motiviert.

Stuttgart - Egal ob Batman, Wonderwoman oder der Joker: In den Stuttgarter Messehallen sind sie an diesem Wochenende bei der Comic Con alle versammelt. Cosplay ist ein wichtiger Teil der Convention. Das Wort ergibt sich aus den englischen Begriffen „Costume“ und „play“. Cosplay ist eine Art Rollenspiel mit Kostümen. Gelegentlich werden Cosplayer als Freaks abgetan, weil sie enorm viel Zeit, Geld und Detailarbeit in ihre Kostüme stecken.

Was treibt Cosplayer an? Und warum bekommen manche von ihnen nach diesem Wochenende Depressionen? Wir haben uns auf der Comic Con umgesehen – sehen Sie die Antworten in unserem Video.