Comeback beim SSV Dillingen Ex-Nationalspieler Wiese prahlt vor erstem Kreisliga-Kick

Von red/dpa 30. März 2017 - 17:03 Uhr

Über vier Jahre Fußballpause und 30 Kilo mehr auf den Rippen: Ex-Nationalkeeper Tim Wiese kehrt am Samtstag beim Kreisligisten SSV Dillingen zwischen die Pfosten zurück.





46 Bilder ansehen

Augsburg - Trotz seiner langen Abwesenheit vom Fußballplatz sieht sich der frühere Nationaltorhüter Tim Wiese gerüstet für einen Einsatz in der achten Liga. Der 35-Jährige wird am Samstag (17.30 Uhr) für den Kreisligisten SSV Dillingen ins Tor zurückkehren. Nach einer ersten Übungseinheit in dieser Woche sagte er am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Augsburg: „Das war das erste Training seit dreieinhalb Jahren. Aber ich habe nichts verlernt.“

Mehr zum Thema

Der Auftritt des Ex-Profis von Kaiserslautern, Bremen und Hoffenheim kommt zustande, weil der Vereinsvorsitzende der Dillinger ein Freund Wieses ist. Mehr als diese eine Partie gegen den TSV Haunsheim ist beim Tabellenvorletzten der Kreisliga Nord in Schwaben nicht geplant.

Wiese hat 30 Kilo mehr auf den Rippen

In seinem ersten offiziellen Fußballspiel seit mehr als vier Jahren will Wiese in einem pinkfarbenen Trikot auflaufen, wie er verkündete. Mit dem Dress hatte er schon zu Bremer Zeiten für Aufsehen gesorgt. Das Niveau in der achten Liga sei ansprechend, erzählte der Sportler, der sich aktuell vor allem als Wrestler versucht. Dass er durch sein Wrestling-Training inzwischen andere körperliche Voraussetzungen habe, sei kein Problem. „Klar habe ich jetzt 30 Kilogramm mehr drauf. Hätte ich das zu meiner aktiven Zeit getan, dann wäre ich über das Tor gesprungen“, witzelte Wiese.

In unserer Bilderstrecke sehen Sie die verrücktesten und protzigsten Fotos von Tim Wiese.