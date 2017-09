„Club Zwanglos“ in Stuttgart Schlüpfrige Outfits beim Wasen-Warm-Up

Von red 15. September 2017 - 17:01 Uhr

Die Gäste im „Club Zwanglos“ lassen sich nicht von den kühlen Temperaturen abschrecken. Zur Wasen-Warm-Up-Party kamen sie in knappen Outfits. Wir haben die Bilder.





Stuttgart - Das 172. Cannstatter Volksfest beginnt zwar erst in einer Woche, doch in der Stuttgarter Innenstadt wurde bereits am Donnerstagabend in Dirndl und Leberhose gefeiert. Unter dem Motto „Die Nacht in Tracht“ veranstaltete das Festzelt zum Wasenwirt im „Club Zwanglos“ (ehemaliger „Club Schocken“) eine Warm-Up-Party zum Cannstatter Volksfest.

Die Festzelt-Band „Die Grafenberger“ sorgte ab 20 Uhr für Wasen-Feeling, nach dem Fassanstich um 21 Uhr gingen die ersten Biere gratis über die Theke. Die Gäste zeigten zur Warm-Up-Party besonders viel nackte Haut. Wir zeigen Ihnen einige Outfits in unserer Bildergalerie. Klicken Sie sich durch!