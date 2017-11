Claudia Martin CDU-Landtagsfraktion nimmt Ex-AfD-Abgeordnete auf

Von nim 28. November 2017 - 17:18 Uhr

Sitzt künftig für die CDU im Landtag: Claudia Martin vertritt den Wahlkreis Wiesloch. Foto: dpa

Ein knappes Jahr saß Claudia Martin nach ihrem Austritt aus der AfD als fraktionslose Abgeordnete im baden-württembergischen Landtag. Jetzt hat die CDU-Fraktion einen Aufnahmeantrag von ihr positiv beschieden.

Stuttgart - Die CDU-Fraktion im baden-württembergischen Landtag hat in ihrer Sitzung am Dienstagnachmittag die frühere AfD-Abgeordnete Claudia Martin (Wahlkreis Wiesloch) aufgenommen. Wie ein Fraktionssprecher unserer Zeitung bestätigte, stimmte die CDU-Fraktion Martins Antrag auf Mitgliedschaft in geheimer Wahl mit sehr breiter Mehrheit zu.

Mehr zum Thema

Martin trat im Dezember 2016 aus der AfD aus

Die 47-Jährige war Mitte Dezember des vergangenen Jahres aus der Alternative für Deutschland (AfD) ausgetreten. Sie begründete dies vor allem mit einem Rechtsruck in der AfD-Fraktion, aber auch mit mangelnder Sacharbeit. In den vergangenen Monaten saß Martin als fraktionslose Abgeordnete im Landtag. Vor kurzem nahm der CDU-Kreisverband Rhein-Neckar sie auf. Jetzt folgte die Landtagsfraktion. Die Christdemokraten haben durch den Beitritt Martins künftig 43 Abgeordnete.

Als Präzedenzfall für mögliche weitere AfD-Abtrünnige will die CDU-Fraktion ihre Entscheidung unterdessen nicht verstanden wissen. „Die Aufnahme von Frau Martin in die CDU-Fraktion ist eine Einzelfallentscheidung aufgrund ihrer Persönlichkeit und glaubwürdigen Vorstellung“, sagte CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart auf Anfrage unserer Zeitung. Sie habe sich kritischen Fragen ihrer künftigen Kollegen gestellt. Man habe positiv zur Kenntnis genommen, dass die AfD keine politische Heimat mehr für sie sei.