CinemaCon in Las Vegas Salma Hayek, Goldie Hawn und Naomi Watts ausgezeichnet

Von ala 31. März 2017 - 11:28 Uhr

Großer Starauflauf in Las Vegas: Bei der Cinemacon werden die „Big Screen Achievement Awards“ verliehen. Unter den Gewinnern sind Goldie Hawn, Salma Hayek sowie Naomi Watts.





11 Bilder ansehen

Las Vegas - Bei der dreitägigen CinemaCon in Las Vegas sind am letzten Abend die begehrten „Big Screen Achievement Awards“ verliehen worden. Schauspielerin Goldie Hawn wurde mit dem „Cinema Icon Award“ ausgezeichnet und Charlie Hunnam ergatterte den Preis als „Male Star of the Year“.

Mehr zum Thema

Bei der CinemaCon treffen sich an drei Tagen Schauspieler, Produzenten und andere wichtige Persönlichkeiten aus der Filmbranche, um sich auf die Sommer-Filmsaison vorzubereiten. An den drei Tagen werden exklusiv einige Ausschnitte aus kommenden Hollywood-Produktionen präsentiert und die wichtigsten anstehenden Film-Premieren vorgestellt. Höhepunkt ist die Verleihung der „Big Screen Achievement Awards“.