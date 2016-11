Christmas Parade auf dem Hollywood Boulevard Darth Vader trifft Christbaumkleid

Gigantische Figurenballons und Oldtimer mit Prominenten darin zierten am Sonntag die Straßen von Los Angeles. Tausende Besucher kamen, um einen Blick auf die Hollywood Christmas Parade zu erhaschen – das größte Weihnachts-Spektakel Amerikas.





Los Angeles - Es war ein großer Tag für Hollywood: Bereits zum 85. Mal zogen Stars und Sternchen durch die Straßen von Los Angeles. Tausende verfolgten den größten Weihnachtsumzug der Vereinten Staaten an den Straßenrändern und vor den Fernsehern. Dabei tummelten sich auf dem Roten Teppich nicht nur weihnachtlich verkleidete Menschen. Auch Darth Vader, R2D2 und C3PO von Star Wars waren unter den Kostümierten.

Der Star des Abends war Olivia Newton-John. Sie versetzte die Besucher bei einem Vorabkonzert bereits in weihnachtliche Stimmung und führte dann den Umzug an. Newton-John ist nicht nur vierfache Grammy-Preisträgerin, sondern wurde auch aufgrund ihres sozialen Engagements für die Hollywood Christmas Parade ausgewählt. Die 68-Jährige besiegte vor einigen Jahren den Brustkrebs und gründete 2012 ein Krebsforschungszentrum in ihrer Heimatstadt Melbourne.

In Los Angeles zogen nach Olivia Newton-John mit Oldtimer mit weiteren Prominenten durch die Straßen Hollywoods und durch die Lüfte schwebten überdimensionale Figurenballons.