Christina Milian, Elizabeth Banks und Co. Stars lassen bei „Power Rangers“-Premiere tief blicken

Von red 23. März 2017 - 15:49 Uhr

Die 90er-Jahre-Serie „Power Rangers“ kommt auf die Kinoleinwand. Bei der Premiere in Hollywood fielen die weiblichen Hauptrollen durch ihre extravagante Mode auf.





Los Angeles - Der neue Kinofilm „Power Rangers“ hat in Hollywood Premiere gefeiert. Dabei bekamen Fans und Fotografen vor allem viel Haut zu sehen, denn die Schauspielerinnen Christina Milian, Elizabeth Banks und Naomi Scott ließen tief blicken.

Die Vorlage zum Film ist die erfolgreiche TV-Serie „Power Rangers“ aus den 90er Jahren: Die fünf Teenangern Jason (Dacre Montgomery), Kimberly (Naomi Scott), Billy (RJ Cyler), Trini (Becky G.) und Zack (Ludi Lin) sind eigentlich ganz normale Jugendliche. Durch einen Zwischenfall mit mysteriösen Fossilien sind sie zu unterschiedlichen Superkräften gekommen. Das trifft sich gut, denn die Außerirdische Rita Repulsa (Elizabeth Banks) will mit ihrer Alien-Armee die Erde angreifen. Den „Power Rangers“ bleibt daher nicht viel Zeit, um zu lernen, mit ihren neuen Superkräften umzugehen.

Ab dem 23. März 2017 läuft der Actionfilm „Power Rangers“ auch in Deutschland in den Kinos an.