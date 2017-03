Chicago Jugendliche auf Facebook Live vergewaltigt

Von red/AP 22. März 2017 - 08:39 Uhr

Auf Facebook Live ist eine Vergewaltigung gezeigt worden – keiner der Zuschauer hat das Verbrechen gemeldet.Foto: dpa

Eine 15-Jährige wird in Chicago vergewaltigt, rund 40 Menschen schauen über Facebook Live dabei zu. Niemand schreitet ein.

Chicago - Mehrere Männer haben eine 15-Jährige in Chicago offenbar auf Facebook Live vergewaltigt. Nach Polizeiangaben meldete keiner der rund 40 Menschen, die das Live-Video sahen, die Tat. Bei den mutmaßlichen Tätern handele es sich um fünf oder sechs Männer oder Jungen.

Die Polizei erfuhr davon nach Angaben eines Sprechers erst, als die Mutter des Mädchens Polizeipräsident Eddie Johnson am Montag direkt ansprach. Sie sagte ihm, ihre Tochter werde seit Sonntag vermisst, und zeigte ihm Fotos des mutmaßlichen sexuellen Übergriffs. Johnson habe sofort Ermittlungen einleiten lassen, sagte Polizeisprecher Anthony Guglielmi am Dienstag. Facebook sei gebeten worden, das Video aus dem Netz zu nehmen, was auch geschehen sei.

Guglielmi twitterte am Dienstag, Beamte hätten das Mädchen gefunden und zu seiner Familie gebracht. Polizeipräsident Johnson sei „sichtlich erschüttert“ gewesen, nachdem er sich das Video angesehen habe.