Chemikalie in Gerlingen ausgetreten Nächtlicher Großeinsatz im Industriegebiet

Von Franziska Kleiner 22. Juni 2017 - 12:42 Uhr

Kurz vor 2 Uhr am Donnerstagmorgen war es mit der nächtlichen Ruhe im Gerlinger Industriegebiet vorbei. Weil in einer Firma eine Chemikalie ausgelaufen war, wurde die zweihöchste Alarmstufe bei Einsätzen mit gefährlichen Stoffen ausgerufen. Der Einsatz endete für knapp 100 Feuerwehrleute glimpflich.





Gerlingen - Die Gerlinger Feuerwehr sowie die Ditzinger, die Asperger und auch die Ludwigsburger Feuerwehr sind am frühen Donnerstagmorgen im Gerlinger Industriegebiet im Einsatz gewesen. Weil in einem Unternehmen eine reizende Chemikalie ausgetreten war, wurde die zweithöchste Alarmstufe ausgerufen, die es bei Einsätzen mit gefährlichen Stoffen gibt. Der Bürgermeister machte sich ein Bild von der Lage. Der Einsatz für die rund hundert Feuerwehrleute endete glimpflich.

Alarm kurz vor 2 Uhr

Laut dem Gerlinger Wehrsprecher Dennis Blos hatte gegen 1.45 Uhr ein Mitarbeiter des Unternehmens in der Dieselstraße den Alarm ausgelöst, nachdem mit dem Ausfall der Kühlung der Technikräume auch der Server ausgefallen war. Dadurch war der Mitarbeiter so auf die technische Störung aufmerksam geworden. Der Mitarbeiter musste davon ausgehen, dass gesundheitsgefährdendes Kühlmittel ausgetreten war. Da zudem davon ausgegangen werden musste, dass mehr als 200 Kilo des Gefahrenstoffes in der Luft waren, wurde laut dem Kreisfeuerwehrsprecher Andreas Häcker die zweithöchste Alarmstufe beim Einsatz mit gefährlichen Stoffen ausgelöst. Automatisch wurden deshalb der Gefahrstoffzug des Landkreises angefordert, der in Asperg stationiert ist. Neben den Einsatzkräften aus Gerlingen und Ditzingen, die auch die Einsatzleitung hatten, war damit zudem der Dekontaminationszug und der Gerätewagen Messtechnik aus Ludwigsburg nach Gerlingen gekommen.

Weil sich in dem Firmengebäude keine Menschen befanden und sich die Technik in einem geschlossenen Bereich befand, warteten die Gerlinger und Ditzinger Einsatzkräfte die Spezialisten aus Asperg ab.

Eindeutiges Messergebnis

Die Messgeräte signalisierten zwar eindeutig, dass die Chemikalie ausgetreten sein musste. Doch da sie sich verflüchtigt, war sie nach der ausgiebigen Belüftung des Raums nicht mehr in der Luft messbar. Weiteres muss die Wartung der Geräte zeigen. Der Rettungsdienst war mit 13 Personen im Einsatz. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden, sagt Wehrsprecher Häcker. Der Einsatz war laut der Polizei gegen 4 Uhr beendet.