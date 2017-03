Chaos wegen Feinstaub-Demo Das ist die aktuelle Verkehrslage in Stuttgart und Region

Von red 30. März 2017 - 15:02 Uhr

Eine Demonstration gegen Feinstaub wird vermutlich den Verkehr in Stuttgart am Donnerstagnachmittag lahm legen. Mit unserer interaktiven Staukarte sehen Sie, welche Strecken gerade frei sind und wo sich der Verkehr nur noch stockend bewegt.





6 Bilder ansehen

Stuttgart - Stuttgart droht ein Verkehrschaos: Die Bügerinitiativen Neckartor und Fuss e.V. werden am Donnerstagnachmittag eine Demonstration durch die Innenstadt veranstalten. Vermutlich wird der Protest den Verkehr in der Innenstadt lahmlegen.

Mehr zum Thema

Die Demonstranten wollen sich auf drei Strecken durch Stuttgart bewegen und werden sich gegen 17.30 Uhr zu einer Kundgebung auf dem Charlottenplatz treffen.

Erfahren Sie hier hier alles zum Streckenverlauf der Feinstaub-Demo.

In unserer interaktiven Karte können Sie auf einen Blick sehen, wo in Stuttgart und Region es sich gerade staut und wo Autofahrer freie Fahrt haben. Um die Ansicht größer zu zoomen, klicken Sie bitte in die Karte. Grün bedeutet freie Strecke, bei gelb fließt der Verkehr nur stockend und rot bedeutet Stau.