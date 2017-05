Chaos-Fahrt in Möglingen 84-jähriger Mercedes-Fahrer rammt mehrere Autos

Von red 23. Mai 2017 - 21:38 Uhr

Hoher Sachschaden nach einer chaotischen Autofahrt in Möglingen.Foto: dpa

Hoher Schaden nach einer Chaos-Fahrt: Ein 84-jähriger Mann rammt in Möglingen mit seinem Wagen mehrere Autos. Er hatte zuvor wegen eines Fahrfehlers die Kontrolle über seinen Wagen verloren.

Möglingen - Bei einer chaotischen Autofahrt in Möglingen (Kreis Ludwigsburg) hat ein 84-jähriger Mann mehrere Fahrzeuge gerammt und damit großen Schaden angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Fahrer einer Mercedes A-Klasse am Dienstag gegen 16:10 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Schwieberdinger Straße ausparken. Hierbei verlor er infolge eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Auto.

Mehr zum Thema

Gegen mehrere Autos geprallt

Zunächst prallte er mit seiner A-Klasse gegen einen vor ihm parkenden Smart und schob diesen gegen einen Audi A6. Der 84-Jährige setzte seine Fahrt anschließend unvermindert nach links fort und stieß dort auf einen Renault Twingo, den er wiederum auf einen Laternenpfahl geschoben hat.

Jetzt wollte der Unfallverursacher rückwärts von der Laterne wegfahren, übersah hierbei einen dahinterstehenden Ford Transit Kastenwagen und richtete weiteren Sachschaden an.

Bis auf den 84-jährigen Fahrer der A-Klasse gab es den Angaben zufolge keine Verletzten. Rettungskräfte brachten den Mann mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.