FC Bayern verliert bei Paris St.-Germain „Ulreich hat auch kein Champions-League-Niveau“

Von yab 28. September 2017 - 09:03 Uhr

FCB-Ersatztorhüter Sven Ulreich (links beim 1:0) steht nach der Champions-League-Niederlage der Bayern in der Kritik Foto: AP

Nach der 0:3-Pleite der Bayern im Champions-League-Spiel gegen Paris St. Germain gibt es in der Netzgemeinde Diskussionen über Trainer Ancelotti. Ex-VfB-Torwart Sven Ulreich steht mit seiner Leistung ebenfalls in der Kritik.

Stuttgart - Klar, bei den Vereins-Bossen des FC Bayern München ist die Stimmung nach der 0:3-Niederlage in der Champions League am Mittwochabend gegen Paris St. Germain am Boden. Vorstand Karl-Heinz Rumenigge kündigt gleich nach dem Spiel eine schonungslose Analyse an, womöglich wackelt nun der Stuhl von Trainer Carlo Ancelotti. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter diskutieren die Fans ebenfalls mögliche Konsequenzen für den Trainer – mal mehr, mal weniger ironisch:

Wer beerbt Ancelotti als Trainer des #FCBayern nach der Pleite beim #PSGFCB?— Stefan Matthiessen (@stmatthiessen) 28. September 2017

#PSGFCB spätestens in der Winterpause ist die Zeit für Ancelotti vorbei.— Dirk Kienast (@omega_union) 28. September 2017

Bei den Bayern sondieren sie jetzt nur noch, ob Nagelsmann sofort zu haben ist. Sonst wäre Tuchel frei. Ciao Carlo, du hast fertig! #PSGFCB— Max von der Laue (@maxvonderlaue) 28. September 2017

Vor allem aber bekommt FCB-Torhüter Sven Ulreich Kritik zu hören. Der frühere VfB-Keeper ersetzt Manuel Neuer, der sich am Fuß verletzt hat und wohl bis Ende des Jahres ausfällt:

Lothar Matthäus macht gerade Sven Ulreich platt. Schwachstellen beim Keeper. Harter Tobak, aber Unrecht hat er nicht. #PSGFCB #FCBayern— Bananenflanke (@dirk_adam) 27. September 2017

Die Leistung von Ulreich lösen bei den Bayern-Fans heftige Sehnsucht nach Neuer aus:

So sieht es aus wenn starke die krake auf die Tribüne setzt — Sebastian Sanches (@Sanches098) 27. September 2017

Auch auf Facebook muss sich Ulreich (und das ganze Team des FCB) kritisieren lassen:

Doch einige Nutzer finden, Ulreich sei machtlos gewesen:

Nicht nur, dass die Bayern verloren haben – die Debatte um die SPD-Bundestagsfraktionsvorsitzende Andrea Nahles, die der künftigen CDU/CSU-Regierung eins „in die Fresse“ versprach, findet sich auch im Netz wieder. Nur ist es nicht die Union, die „in die Fresse“ bekommen hat:

Zwar sonst nicht mein Sprachgebrauch. Aber aus aktuellem Anlaß: Es gibt gerade wirklich auf die Fresse. #PSGFCB— f.luebberding (@luebberding) 27. September 2017

Andrea Nahles zur Pleite des FC Bayern: "Ab morgen gibt's in die Fresse!" 😉 #PSGFCB— Alfred Draxler (@AlfredDraxler) 27. September 2017

In der Halbzeitpause wird die Nahles eingeflogen und gibt auf die Fresse. #PSGFCB #skycl— ₡ҤØŘEØ$λ™ (@choreosa) 27. September 2017

Um diesen Verfall der Bayern zu stoppen, hat das Netz einen guten Vorschlag, wer Ancelotti beerben könnte: Julian Nagelsmann, Trainer bei der TSG Hoffenheim. Der hatte sich kürzlich sogar selbst ins Spiel gebracht.