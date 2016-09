Champions League „BVB-Joker Andre Schürrle sticht“

Von Marco Seliger 28. September 2016 - 10:10 Uhr

Es war ein großes Spektakel am Dienstagabend in Dortmund – wir haben nach dem 2:2 in der Champions League zwischen dem BVB und Real Madrid die Pressestimmen gesammelt.

Stuttgart/Dortmund - Marca: „Drei auf einen Streich. Real leidet weiter am Gelbfieber. Die nächste Mannschaft in Gelb, das nächste Remis für Real gegen einen überlegenen BVB.“

Mehr zum Thema

AS: „Das nächste gelbe Finale. Madrid zerstört die Schlussphase.“

Sport: „Dortmund verlängert Reals Durststrecke. Das Team von Zidane abonniert allmählich Unentschieden.“

Mundo Deportivo: „Real kassiert wieder den Ausgleich in der Schlussphase, Dortmund bleibt Reals Pechvogel. Der BVB hat Real verhext. Nach sechs Spielen im Signal Iduna Park kann Real in Dortmund immer noch nicht gewinnen“

Spiegel online: „60 Minuten lang Spitzenklasse – Rhythmus diktiert, Chancen kreiert, Reals Superoffensive kontrolliert: Borussia Dortmund hat eine begeisternde Leistung gezeigt - jedenfalls phasenweise. Doch auf höchstem Niveau fehlte dem Team die Konstanz. Nach dem Spiel gegen Madrid möchte man anmerken: noch.“

Kicker: „BVB verdient sich Remis gegen Real. Spanische Nacht, Teil eins - und der endete unentschieden: Dortmund erkämpfte sich am 2. Spieltag der Königsklasse gegen den amtierenden Champions-League-Titelträger Real Madrid ein verdientes 2:2.“

Westfälische Nachrichten: „Die Dortmunder Fußball-Festung hält weiterhin allen Eroberungsversuchen der ‚Galaktischen’ stand. 2:2 (1:1) spielte der BVB am Dienstagabend im sehenswerten zweiten Gruppenspiel der Champions League gegen Titelverteidiger Real Madrid. Es war eine famose Leistung des jungen Teams, das zwei Mal einen Rückstand wettmachte.“

Ruhr-Nachrichten: „BVB-Joker Andre Schürrle sticht – Borussia Dortmunds eindrucksvolle Heimserie gegen Real Madrid, sie hielt auch im sechsten Gastspiel der Königlichen: Nach rassigen 90 Minuten rettete der fulminante Linksschuss von Andre Schürrle dem BVB das verdiente 2:2 (1:1).“