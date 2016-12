Champions-League-Auslosung fürs Achtelfinale Diese Gegner erwarten Bayern, der BVB und Leverkusen

Von red/sid 12. Dezember 2016 - 12:24 Uhr

Um diesen Henkelpott geht es in der Champions League.Foto: AFP

In Nyon wurde am Montag das Achtelfinale der Champions League ausgelost. Für den FC Bayern München, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen gibt es interessante Gegner.

Nyon – Glück für Borussia Dortmund bei der Auslosung für das Achtelfinale der Champions League, knifflige Aufgaben für den deutschen Fußball-Meister Bayern München und Bayer Leverkusen. Der FC Bayern trifft auf den FC Arsenal um die Weltmeister Mesut Özil und Shkodran Mustafi, muss als Gruppenzweiter zunächst zu Hause antreten. Gleiches gilt für Leverkusen im Duell mit Atlético Madrid.

Der BVB bekommt es in der Runde der besten 16 Mannschaften mit dem portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon zu tun und hat als Gruppensieger den Vorteil, das Rückspiel vor heimischem Publikum bestreiten zu dürfen. Die Hinspiele finden am 14. und 15. sowie 21. und 22. Februar statt, die Rückspiele am 7. und 8. sowie 14. und 15. März. Das Finale wird am 3. Juni im Millennium Stadium von Cardiff ausgetragen.