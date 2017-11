CFDA Fashion Fund Awards Nicki Minaj glänzt in Lack und Satin

Von utz 07. November 2017 - 14:28 Uhr

Nicki Minaj, Karlie Kloss oder Ashley Graham: Bei der Gala von CFDA und Vogue für junge, aufstrebende Modedesigner zeigten sich die Stars von ihrer besten Seite und in gewagten Outfits.





New York - Ledermieder mit Schleppe oder elegante, klassische Abendroben – bei den Fashion Fund Awards 2017 am Montag in New York war alles erlaubt, was die aktuellen Kollektionen der Luxusmode-Designer hergeben. Bereits zum 14. Mal veranstalteten das Council of Fashion Designer of America (CFDA) und die Modezeitschrift Vogue den Wettbewerb, bei dem Nachwuchsdesigner die Chance erhalten, sich der internationalen Fashion-Elite zu präsentieren.

An diesem Abend stach besonders Rapperin Nicki Minaj ins Auge, die sich mit einem von Alexander Wang entworfenen Outfit aus Leder und Satin gekleidet hatte. Die schwarzen Hotpants und das enge Mieder mit Schleppe betonten die Kurven der Rapperin und machten sie zum Hingucker des Abends.

Das Label Telfar kann sich über ein Preisgeld von 400.000 US-Dollar freuen – doch bei den modischen Auftritten der Stars wurde die Preisverleihung fast zur Nebensache.

