Cem Özdemir im Video-Interview So will der Grüne in Stuttgart seinen CDU-Konkurrenten schlagen

Von red 18. September 2017 - 16:12 Uhr

Cem Özdemir ist Direktkandidat in Stuttgart der Grünen für die Bundestagswahl. In seinem Wahlkreis hat er zuletzt gegen Stefan Kaufmann von der CDU verloren. Wie Özdemir sich jetzt als Direktkandidat durchsetzen will, sehen Sie im Video.

Stuttgart - Wie kann Stuttgart mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen? Wie kann der Nahverkehr in der Stadt billiger werden? Und wie kann die Fleischproduktion transparent werden? Alles Themen, für die ein grüner Oberbürgermeister laut Cem Özdemir nicht ausreicht.

Diese Themen, sagt der Grünen-Politiker, könnten nur auf Bundesebene geregelt werden. Dafür will Özdemir wieder in den Bundestag – am liebsten über die Erststimme, also als Direktkandidat für den Wahlkreis Stuttgart I.

Wie er sich in dem Wahlkreis gegen seinen Konkurrenten Stefan Kaufmann von der CDU durchsetzen will, und wovor er vor einer Fahrt mit dem Stella-Elektroroller Angst hatte, erzählt Özdemir im Wahl Spezial-Video von StuggiTV.