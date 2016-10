CDU Hinweise auf erneute Kandidatur Merkels

Von red/Reuters 17. Oktober 2016 - 15:59 Uhr

Will sie es noch einmal wissen? In der CDU geht man von einer erneuten Kanzlerkandidatur aus.Foto: dpa

In der CDU deutet alles darauf hin, dass Angela Merkel auch ein viertes Mal für das Kanzleramt kandidiert. Merkel selbst hatte sich bisher nicht dazu geäußert.

Berlin - In der CDU wird immer stärker mit einer vierten Kanzlerkandidatur von Angela Merkel gerechnet. „Es gibt niemand, der sich nach meiner Kenntnis anschickt, für dieses Amt zu kandidieren“, sagte CDU-Generalsekretär Peter Tauber am Montag nach der CDU-Präsidiumssitzung auf die Frage, ob er neben Merkel mit weiteren Kandidaten für die Parteivorsitzwahl auf dem CDU-Bundespartei im Dezember rechnet. Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte vor der Präsidiumssitzung gesagt: „Es wird genau eine Kandidatin geben und die wird mit großer Mehrheit gewählt werden.“

Bundeskanzlerin Merkel hat bisher weder erklärt, ob sie CDU-Parteivorsitzende bleiben will noch ob sie 2017 erneut antreten will. Tauber hatte aber bereits im Interview mit dem „Tagesspiegel“ am Sonntag darauf verwiesen, dass es noch vor dem Parteitag Anfang Dezember etliche Gelegenheiten geben werde, „Neuigkeiten zu verkünden.“ Er hatte zudem auf Merkels Position verwiesen, dass Parteivorsitz und Kanzleramt in einer Hand sein müssten. Lässt sich Merkel also als Parteivorsitzende wiederwählen, gilt dies in der Union auch als Entscheidung über die Spitzenkandidatur.