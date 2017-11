Cathy Hummels Schwanger beim Influencer Award

Von (the/spot) 26. November 2017 - 14:26 Uhr

Cathy Hummels ist sichtlich stolz auf ihren Babybauch Foto: imago/Future Image

Model und Spielerfrau Cathy Hummels freut sich sichtlich auf ihr erstes Kind. Ihren Babybauch setzt sie deswegen bei Events gekonnt in Szene - so auch beim Influencer Award in Berlin.

Bald wird Cathy Hummels (29) zum ersten Mal Mama. Zusammen mit ihrem Mann Mats Hummels (28) erwartet sie derzeit ihr erstes Kind - Anfang des neuen Jahres soll es bereits so weit sein. Doch das hält das Model keineswegs davon ab, Veranstaltungen zu besuchen und sich in Schale zu werfen. Das zeigte sie ein weiteres Mal bei den "Place to B"-Awards in Berlin, bei dem verschiedene Social-Media-Influencer ausgezeichnet wurden. In ihrem cremeweißen hautengen Kleid strahlte sie übers ganze Gesicht - die Schwangerschaft steht Cathy Hummels wirklich gut!

Besonders gut zur Geltung brachte das Kleid natürlich den inzwischen deutlich sichtbaren Babybauch der 29-Jährigen. Der Off-Shoulder-Ausschnitt und Trompetenärmel sorgten für einen besonderen Eyecatcher-Moment. Passend zum Geschlecht des Babys, das sie im September ganz beiläufig in einem Instagram-Post verraten hatte, waren die Säume des Kleides mit einer blauen Bordüre geschmückt. Außerdem trug Hummels hellblaue, spitz zulaufende Pumps.