„Cars and Coffee“ in Esslingen Getunte Karren, schicke Sportwagen und polierte Oldtimer

Von red 27. August 2017 - 12:55 Uhr

Tuning-Freunde sind am Sonntag zum zweiten „Cars and Coffee“ in Esslingen gekommen, um ihre aufgemotzten Autos zu präsentieren. Schauer und Gewitter konnten den Autofreunden den Spaß nicht verderben.





Esslingen - Freunde von Oldtimern und getunten Autos sind am Sonntag ins Industriegebiet in Esslingen Sirnau gepilgert, um beim diesjährigen „Cars and Coffee“ schöne Autos zu bewundern. Die Veranstaltung für Tuning-Fans fand in diesem Jahr zum zweiten Mal statt.

Laut Veranstalter waren es fast 1000 Tuning-Begeisterte, die am Sonntag auf den Parkplätzen des Industriegebiets ihre heißen Karren präsentierten. Neben getunten Schlitten gab es auch Oldtimer, US-Cars und den einen oder anderen Supersportwagen zu bestaunen.

Auch zwischenzeitliche Regenschauer und Gewitter konnten den Tuning-Freunde den Spaß nicht verderben.

