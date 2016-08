Cars and Coffee Esslingen Heiße Schlitten treffen auf scharfe Kurven

Von red 28. August 2016 - 16:02 Uhr

Beim ersten Cars and Coffee in Esslingen sind am Sonntag alle PS-Fans so richtig auf ihre Kosten gekommen. Bei dem Treffen waren Fahrzeuge jeglichen Typs willkommen – vom Oldtimer über getunte Fahrzeuge bis hin zu Supersportwagen. Wir haben die Bilder.





Esslingen - In Esslingen stand am Sonntag alles im Zeichen von heißen Schlitten und scharfen Kurven. Auf den Parkplätzen im Industriegebiet Dornierstraße/Sirnau fand zum ersten Mal das Cars and Coffee Treffen Esslingen statt.

Wie der Veranstalter auf seiner Facebook-Seite mitteilte, waren alle Autos willkommen. Und die PS-Fans nahmen die Einladung dankend an. Neben getunten Schlitten gab es auch Oldtimer, US-Cars und den einen oder anderen Supersportwagen zu bestaunen.

Zu einem kleinen Zwischenfall kam es, als der Motor einer Corvette Feuer find, doch der Kabelbrand wurde schnell unter Kontrolle gebracht.

Alle, die mit ihrem Fahrzeug teilnehmen wollten, mussten fünf Euro für einen Stellplatz berappen.

