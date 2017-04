„Carpool Karaoke“ mit James Corden So ausgelassen singt Victoria Beckham

Von Lisa Wazulin 03. April 2017 - 15:14 Uhr

Victoria Beckham singt gemeinsam mit Comedian James Corden den Spice Girls Hit „Spice Up Your Life“Foto: Screenshot/Instagramvideo:Victoria Beckham

Für seine neuste Folge von „Carpool Karaoke“ hat sich Comedian James Corden als Beifahrerin Victoria Beckham ins Auto geholt und gezeigt: Das sonst so zurückhaltende Ex-Spice Girl hat wirklich Sinn für Humor.

Los Angeles - So ausgelassen und fröhlich sieht man Victoria Beckham (42) eher selten: Während einer Autofahrt durch Los Angeles trällert das Ex-Spice Girl gemeinsam mit Comedian James Corden (38) den Song „Spice Up Your Life“ – und hat sichtlich Spaß dabei. Fast vier Millionen Mal wurde der Clip auf Youtube mittlerweile (Stand: 3. April 2017) angeschaut, auch Victoria Beckham selbst hat die Autofahrt auf ihrem Instagram-Account gepostet mit den Worten: „Love my Spice Girls x“.

Immer wieder schafft es der britische Comedian James Corden berühmte Stars mit seiner „Carpool-Karaoke“ ganz privat und authentisch zu zeigen. Das Konzept dahinter ist so einfach wie genial: Prominente Stars steigen vermeintlich spontan in Cordens Auto ein – und singen gemeinsam mit dem Comedian ihre eigenen Hits. Eine kleine Kamera filmt dabei die ganze Autofahrt. Die 15-minütigen Clips sind Teil von Cordons Late-Night-Show und längst auf Youtube zu wahren Klickgaranten avanciert.

Beckham als Schaufensterpuppe

Im Falle Beckham ist die Fußballgattin von David Beckham aber noch einen Schritt weitergegangen: Gemeinsam mit dem Moderator liefert sie eine Parodie, die auf dem Film „Mannequin“ basiert. Darin geht es um die Schaufensterpuppe Emma, in die sich der Künstler Jonathan verliebt. Aber nur, wenn der Künstler mit ihr allein ist, verwandelt sich die Puppe in eine echte Frau. Victoria Beckham ist bekannt dafür, auf dem roten Teppich nur ungern ein Lächeln zu zeigen – in einem Fashion-Statement auf einem T-Shirt verkündete sie vor kurzem selbstironisch: „Fashion stole my smile“. Auf Deutsch: „Die Mode hat mein Lächeln gestohlen.“

Immer wieder klemmt sich Corden deshalb die Puppe Victoria einfach unter den Arm und entführt sie mit seinem Auto. Während vorbeifahrende Autos eben nur eine Puppe neben dem singenden Cordon sehen, zeigt die Innensicht aus Cordons Auto die echte Beckham, die aus vollem Hals den Spice-Girls-Song „Spice Up Your Life“ mitträllert.