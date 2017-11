Carolin Kebekus Komikerin wurde begrapscht

Von red/dpa 08. November 2017 - 11:35 Uhr

Carolin Kebekus berichtet im Stern-Interview von eigenen Erfahrungen sexueller Übergriffe. Foto: dpa

Die deutsche Comedian Carolin Kebekus berichtet in einem Interview, dass auch sie Opfer sexueller Übergriffe wurde. Sie kenne zudem viele weitere Frauen, denen dies zugestoßen ist.

Hamburg - Komikerin Carolin Kebekus (37) hat in der Debatte über sexuelle Belästigungen von eigenen Erfahrungen berichtet. „Das fängt an mit anzüglichen Sprüchen. Ich bin auch auf Partys begrapscht worden. Und ich bin sehr oft Exhibitionisten begegnet“, sagte Kebekus dem Magazin „Stern“. Außerdem kenne sie sehr viele Frauen, die Opfer von Belästigungen und auch von sexueller Gewalt geworden seien. „Und ich sehe, was das mit den Frauen macht: Scham. Traumata. Und dann - völlig zu Unrecht - auch Schuldgefühle“, sagte Kebekus.

Seit den Belästigungs- und Vergewaltigungsvorwürfen gegen Hollywood-Produzent Harvey Weinsteinvon mehreren Schauspielerinnen ist eine öffentliche Debatte über sexuellen Missbrauch - besonders in der Showbranche - entbrannt. Auch mehrere deutsche Prominente meldeten sich bereits zu Wort.