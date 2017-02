Cape Canaveral „Falcon 9“-Trägerrakete zur Raumstation ISS gestartet

19. Februar 2017

Spektakuläre Bilder: Am Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida ist am Sonntag eine „Falcon 9“-Trägerrakete gestartet. Nach Angaben der Nasa verlief der Start nach Plan.





Cape Canaveral - Mit knapp 24-stündiger Verspätung ist eine „Falcon 9“-Trägerrakete am Sonntag zur Internationalen Raumstation (ISS) aufgebrochen. Nach Angaben der Raumfahrtbehörde Nasa verlief der Start vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida genau nach Plan.

Die Rakete der privaten Raumfahrtfirma SpaceX befördert eine Dragon-Raumfähre mit Geräten zur Überwachung der Erdatmosphäre, Material für medizinische Versuche sowie Nahrung für die sechs Astronauten an Bord der Raumstation.

Im September war eine ebenfalls unbemannte SpaceX-Rakete beim Betanken kurz vor dem Start in Kalifornien explodiert. Von 2018 an sollen die Raketen Raumschiffe mit Astronauten an Bord in den Weltraum befördern.