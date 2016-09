Cannstatter Wasen So viel teurer wird das Bier auf dem Wasen

Von red/dpa 08. September 2016 - 15:28 Uhr

Das Bier auf dem Cannstatter Wasen wird teurer.Foto: 7aktuell.de/

Das Bier auf dem Cannstatter Wasen wird teurer: Die Maß-Preise steigen im Schnitt um 30 Cent gegenüber dem Vorjahr. Wie viel müssen Besucher für eine Maß zahlen?

Stuttgart - Besucher des Cannstatter Wasen müssen in diesem Jahr beim Bier tiefer in die Tasche greifen: Erstmals knackt der Preis für eine Maß die zehn Euro-Marke. Nach Auskunft des Veranstalters in.Stuttgart wird sie zwischen 9,90 Euro und 10,20 Euro kosten - und damit im Schnitt 30 Cent mehr als im Vorjahr. Der Liter ist damit allerdings immer noch günstiger als auf dem Münchner Oktoberfest. Auf der Wiesn, die am 17. September startet, liegt der Maß-Preis zwischen 10,40 Euro und 10,70 Euro.

Der Sprecher der Wasenwirte, Werner Klauss, verweist darauf, dass alle Betreiber ihre Preise selbst festlegen. “Wir gucken nicht nach München“, sagte er am Donnerstag. Mit Einbußen wegen Terror-Angst, wie sie beim Oktoberfest befürchtet werden, rechnet er nicht. „Wir haben mehr Reservierungen als in den Vorjahren“, sagte der Festwirt.

Der Wasen eröffnet am Freitag, 23. September, und dauert bis zum 9. Oktober 2016. Im Vorjahr waren mehr als vier Millionen Besucher zu Deutschlands zweitgrößtem Volksfest gekommen. Das muss man beim Wasenbesuch wissen.