Cannstatter Wasen Hoteliers langen beim Volksfest zu

Von Eva Funke 17. September 2016 - 17:51 Uhr

Das Hotel Espenlaub schlägt bei den Preisen während des Volksfests kräftig auf.Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Kosten für die Übernachtung steigen während des Volksfests um mehr als 200 Prozent. Trotzdem sind in der Landeshauptstadt vor allem an den Festwochenenden die Hotelbetten knapp.

Stuttgart - Nur noch wenige Tage bis zum Fassanstich auf dem Wasen. Zum zweitgrößten Volksfest Deutschlands werden rund vier Millionen Besucher erwartet. Darunter auch Gäste, die sich eine, häufig auch zwei Nächte im Hotel einquartieren. Beim Blick auf die Seiten der Hotelportale wird aber manchem Wasenfreund die Reiselust vergehen. Die Übernachtungspreise selbst einfacher Unterkünfte bewegen sich zwischen dem 23. September und dem 9. Oktober häufig im Fünf-Sterne-Bereich. Im Extremfall schießt der Preis um knapp 350 Euro nach oben. Allerdings kann er von einem Tag auf den andern auch ganz schnell wieder fallen. Die Preise wechseln ständig. Die Bettenauslastung liegt während des Volksfests laut Stuttgarts Tourismuschef Armin Dellnitz in der Stadt bei mehr als 85 Prozent.

Je näher der Wasen rückt, desto teurer wird das Hotel

Spitzenreiter bei den Aufschlägen fürs Übernachten ist am Testtag das Hotel Hansa an der Silberburgstraße im Stuttgarter Westen. Ein Doppelzimmer kostet von diesem Freitag bis Sonntag (zwei Nächte) 130 Euro. Am ersten Wasenwochen­ende schnellt der Preis für die Nächte von Freitag bis Sonntag beim Internetportal Booking.com auf respektable 478 Euro hoch. Das ist ein Zuschlag von rund 267 Prozent. Sucht man einen Tag später, ist es bereits wieder billiger. Für denselben Zeitraum kostet das Doppelzimmer am Stichtag im Hotel Espenlaub an der Charlottenstraße in der Innenstadt 448 statt 124 Euro. Das sind 261 Prozent mehr. Sucht man etwas später, ist der Preis gefallen.

Das Hotel zur Weinsteige bleibt an unserem Stichtag unter dem Aufschlag von 100 Prozent und vermietet statt für 310 für 540 Euro. Im Attimo-Hotel, direkt in Bad Cannstatt, nimmt man mit 540 statt 428 Euro 26 Prozent mehr. Krehls Linde, ebenfalls in Bad Cannstatt, schlägt 140 Prozent auf – mit satten 578 statt 240 Euro. Das ­Maritim ist am Freitag des ersten Wasen­wochenendes laut Booking.com ausgebucht. Ein Doppelzimmer ist frei von Samstag auf Sonntag. Die Nacht kostet 229 Euro statt 134 Euro und damit 70 Prozent mehr als in der Vorwoche.

Andreas Kroll, Geschäftsführer des ­Wasenveranstalters in.Stuttgart, stellt fest, dass nicht nur während des Wasens, sondern auch während anderer Veranstaltungen wie zum Messen die Preise für ­Übernachtungen exorbitant nach oben schießen. Den Grund dafür sieht er in dem mit rund 19 000 Betten in 175 Beherbergungsbetrieben engen Hotelmarkt in Stuttgart. „Dass es zwei Preislisten gibt – eine für die Zeit mit und eine für die Zeit ohne ­Veranstaltungen –, ist für die Kunden ärgerlich“, sagt Kroll.

Tourismuschef Dellnitz findet es in Ordnung, wenn die Übernachtungspreise bei Großereignissen doppelt so hoch sind wie sonst. Allerdings sollten bestimmte Grenzen nicht überschritten werden. „Kommen Gäste kein zweites Mal in ein überteuertes Hotel, ist mir das egal. Kommen sie aber nicht mehr nach Stuttgart, betrifft mich das“, sagt er.

Und der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga, Joachim Schönborn, stellt fest, dass die Hotels keine fixen Preise mehr haben. „Die wechseln von Tag zu Tag, je nach Angebot und Nachfrage.“ Kalkuliert wird der Zimmerpreis mit Blick aufs gesamte Jahr. Derzeit liegt der Durchschnittspreis in Stuttgart laut Schönborn pro Nacht bei etwa 64 Euro. Vor einigen Jahren sei Stuttgart mit 48 Euro hinter anderen deutschen Großstädten gelegen, so dass es Nachholbedarf gegeben habe. Schönborn warnt die Hoteliers allerdings vor überzogenen Forderungen. „Die Folge könnten unzufriedene Gäste sein.“

Und die Hoteliers selbst? Die, die ihre Gäste mit extrem hohen Aufschlägen zur Kasse bitten, wollten sich nicht zu ihrer Preisgestaltung äußern. „Wir schlagen weniger auf als einige andere Hotels, weil wir ein großes Hotel sind und 155 Zimmer füllen müssen. Außerdem kommen zu uns auch Gäste, die nichts mit dem Wasen zu tun haben“, stellt Maritim-Direktor Alexander Buck fest. Und sein Kollege Richard Scherle vom Hotel zur Weinsteige sagt, dass seine Preise während des Wasens auch deshalb steigen, weil er dadurch auf Gäste hofft, die sich nach dem Volksfestbesuch in seinem Hotel benehmen und nicht randalieren. Stammgäste würden dagegen den gleichen Preis wie sonst auch bezahlen.