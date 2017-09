Cannstatter Wasen Hoch die Krüge zum langen Wochenende

30. September 2017

Zu Beginn des langen Wochenendes samt Brückentag ist auf dem Cannstatter Wasen die Stimmung ungebrochen. Unsere Bilder zeigen, dass bei den Damen nicht immer nur das Dirndl für gute Laune sorgt.





Stuttgart - „Die Krüge hoch! Die Krüge hoch! Die Krüge hoch!“ – Die Festzeltbesucher auf dem Cannstatter Volksfest haben am Freitagabend getreu diesem Motto nicht nur in Grandls Hofbräuzelt ausgelassen in das lange Wochenende gefeiert.

Der Auftakt zum zweiten Wasenwochenende hätte wettertechnisch nicht besser sein können – die Strickjacke zum Dirndl tut es bei den milden Temperaturen derzeit allemal. Im Grandls feierten die Damen zumeist im Dirndl, die Herren in Lederhosen und Karohemd – doch es gab auch einige Ausreißer.

