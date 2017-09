Cannstatter Wasen Fröhliche Partystimmung bei Volksfest-Eröffnung

Von red 22. September 2017 - 22:10 Uhr

Endlich wieder Volksfest! Bei sonnigem Herbstwetter haben es die Wasen-Besucher am ersten Volksfest-Abend so richtig krachen lassen. Wir haben die Partybilder aus dem Bierzelt.





Stuttgart - Oberbürgermeister Fritz Kuhn hat am Freitagnachmittag vier Schläge für den Fassanstich gebraucht – und seitdem läuft das Bier auf dem Cannstatter Volksfest. Das Partyvolk schien es kaum abwarten zu können, so zahlreich fanden sich die Wasen-Fans bei sonnigem Herbstwetter in den Bierzelten ein.

Obwohl der Bierpreis in diesem Jahr auf bis zu 10,50 Euro pro Maß gestiegen ist, ließen sich die Wasen-Gäste das goldene Gebräu schmecken. Immerhin kommt man im Schwabenland noch günstiger weg als beim Oktoberfest in München: Dort kostet die Maß in diesem Jahr bis zu 10,95 Euro.

17 Tage lang wird das Vergnügen auf dem Cannstatter Wasen andauern. Ob sich die Wasen-Besucher bereits am ersten Tag beim Feiern verausgabt haben, sehen Sie in unserer Bildergalerie.

