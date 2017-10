Cannstatter Volksfest Wasen-Wahnsinn am Samstag

Von red/pj 01. Oktober 2017 - 08:00 Uhr

Das zweite Wasen-Wochenende ist besonders lang, also wird auch länger gefeiert. Hier gibt es die Bilder vom Samstag auf dem Cannstatter Volksfest.





Stuttgart - Während die Stuttgarter Polizei ihren Twitter-Marathon um 15 Uhr startete, waren bereits tausende Menschen auf dem Cannstatter Volksfest unterwegs. Denn das zweite Wasen-Wochenende drängt sich zum Feiern geradezu auf: Mit dem Brückentag am Montag und dem Feiertag zum Tag der Deutschen Einheit am Dienstag gibt es auch genug Zeit, sich von einem möglich Kater am folgenden Morgen zu erholen.

Wegen des Feiertags ist der Wasen am Montag und Dienstag jeweils eine Stunde länger geöffnet. Während am 2. Oktober Festzelte und Fahrgeschäfte von 12 bis 24 Uhr einladen, geht es am 3. Oktober von 11 bis 23 Uhr rund.

