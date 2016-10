Cannstatter Volksfest Wasen-Besucher feiern in den Feiertag hinein

Von red 03. Oktober 2016 - 14:58 Uhr

Auch am Sonntag hat es viele Besucher bei schönstem Wetter zum Cannstatter Volksfest gezogen – und dank des Feiertags wurde auch am Abend noch kräftig gefeiert.





17 Bilder ansehen

Stuttgart - Als die Sonne am Sonntagnachmittag durch die Wolken brach und auf das Riesenrad am Cannstatter Wasen schien, war das Volksfest-Glück perfekt. Zahlreiche Besucher strömten auf das Festgelände – denn schließlich ließ es sich mit Blick auf den Feiertag auch am Sonntagabend noch ausgelassen und unbeschwert feiern. Im Partyzelt von Klauss & Klauss sorgte außerdem die Band Culture Beat für fröhliche Stimmung.

Unser Fotograf hat die Impressionen vom Sonntagabend eingefangen.

Unser 360-Grad-Video gibt einen Überblick über das Festgelände. Sie können das Bild mit der Maus nach links und rechts, oben und unten verschieben.

Alle Neuigkeiten und Informationen rund um den Cannstatter Wasen finden Sie auch in unserem Themen-Special!